Samsung W21 5G официально представлен

В последнее время крупные производители стали все чаще обращать свое внимание на складные смартфоны, так как это реальная возможность подарить потенциальному покупателю уникальные возможности за приличные деньги. Теперь вот был представлен смартфон Samsung W21 5G, который является обычным складным смартфоном компании второго поколения, только продается он на рынке Китая. Собственно, специально для этого рынка производитель сменил название гаджета, переделал комплект поставки и порадовал потенциальных покупателей из Поднебесной. Вопрос только в востребованности продукта, ведь стоит он достаточно немало и в Китае особых фанатов дорогих смартфонов нет. Будем надеяться, что устройство не провалится в продаже.