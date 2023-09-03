Samsung W24 Fold и W24 Flip готовы к выходу

Компания Samsung объявила, что 15 сентября в Китае будут представлены складные смартфоны W24 и W24 Flip. Это будут премиальные клоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5, предназначенные исключительно для китайского рынка.

Напомним, что Galaxy Z Fold5 оснащается внешним 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2316:904 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, складным 7,6-дюймовым 120-Гц экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176:1812 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп, 10-Мп и 4-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, а также защитой от воды (степень IPX8).
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