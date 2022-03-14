Samsung Xcover Pro 2 с процессором Snapdragon 778G замечен в Geekbench

Samsung предлагает линейку защищенных смартфонов и планшетов в линейке Xcover, хотя и не придерживается строгого графика выпуска. В Geekbench была замечена новая модель под названием «Samsung Galaxy Xcover Pro 2» с довольно мощным чипсетом среднего уровня. Он является преемником оригинального Xcover Pro 2020 года. В старом Pro был процессор Exynos 9611, не самый мощный на тот момент чипсет, но все же достаточно быстрый.

Galaxy Xcover Pro 2 будет оснащен Snapdragon 778G, 6-нм чипсетом (TSMC) с четырьмя ядрами на базе Cortex-A78 (одно из которых работает на частоте 2,4 ГГц), четырьмя процессорами A55 и Adreno 642L. Он сравним со старым флагманским чипсетом Snapdragon 860, но достаточно эффективен и предлагает возможность подключения 5G.

Во время теста новая модель работала под управлением Android 12. Первая версия была выпущена с Android 10 и One UI 2.0 в 2020 году и получил Android 11 и One UI 3.0 в 2021 году.

Пока неясно, когда Samsung официально представит Galaxy Xcover Pro 2, обычно они выпускаются без отдельного мероприятия, поскольку в основном нацелены на бизнес.