Samsung активно переманивает пользователей Huawei

Huawei переживает тяжелые дни из-за продолжающейся торговой войны. Google недавно приостановила лицензию Huawei на использование служб операционной системы Android, которую позже продлил на 90 дней. Также различные компании, такие как Intel, Microsoft, Fedex прекратили связи с Huawei. Китайская компания пытается справиться с внезапными событиями.

Тем не менее, Samsung в Сингапуре начала рекламную деятельность trade-in в рамках которой можно обменять аппараты Huawei на Galaxy S10. Сдав свой Huawei, можно получить деньги на покупку смартфонов Samsung.

Заинтересованные пользователи могут получить скидку до $ 755 на Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro можно обменять на $ 560 и P20 на $ 445. Huawei Mate 20 оценен в $ 545, а Nova 3i $ 300. Пользователи могут воспользоваться рекламной деятельностью до 31 мая. Это долгожданное предложение для пользователей Huawei, так как будущее компании без Android выглядит довольно мрачно.