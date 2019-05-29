Samsung активно переманивает пользователей Huawei

2019-05-29, Автор - Anna; Продукт - Samsung, Huawei; [98]
Huawei переживает тяжелые дни из-за продолжающейся торговой войны. Google недавно приостановила лицензию Huawei на использование служб операционной системы Android, которую позже продлил на 90 дней. Также различные компании, такие как Intel, Microsoft, Fedex прекратили связи с Huawei. Китайская компания пытается справиться с внезапными событиями.

Тем не менее, Samsung в Сингапуре начала рекламную деятельность trade-in в рамках которой можно обменять аппараты Huawei на Galaxy S10. Сдав свой Huawei, можно получить деньги на покупку смартфонов Samsung.

Заинтересованные пользователи могут получить скидку до $ 755 на Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro можно обменять на $ 560 и P20 на $ 445. Huawei Mate 20 оценен в $ 545, а Nova 3i $ 300. Пользователи могут воспользоваться рекламной деятельностью до 31 мая. Это долгожданное предложение для пользователей Huawei, так как будущее компании без Android выглядит довольно мрачно.

Комментарии:
Представлен недорогой флагман Redmi K20 ...
Представлен недорогой флагман Redmi K20 Xiaomi представила по-настоящему флагманский смартфон Redmi K20 Pro. Новинка оснащена высокопроизводитель...
Новые USB-контроллеры питания Samsung по...
Новые USB-контроллеры питания Samsung поКомпания Samsung вышла на первое место в войнах быстрой зарядки, представив пару новых контроллеров USB T...
Activision готовится к анонсу Call of Du...
Activision готовится к анонсу Call of DuПохоже, слухи оказались правдой, и Activision готовится к анонсу Call of Duty: Modern Warfare. ...
Обзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. Б...
Обзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. БВ начале этого года компания Huawei представила смартфоны Huawei Y6, Y7 и Y9, относящиеся к линейке 2019 ...
Google Lens получает новые фильтры для у...
Google Lens получает новые фильтры для уПриложение Google Lens получит важные улучшения. Появится два новых режима для еды и перевода текстов, ко...
Флагман HTC U11 наконец-то получил обнов...
Флагман HTC U11 наконец-то получил обновКомпания HTC, как и обещала, выпустила обновление Android 9 Pie для флагманского смартфона HTC U11. ...
Apple представила новый iPod Touch 7gen...
Apple представила новый iPod Touch 7genКомпания Apple анонсировала выход обновленной версии плеера iPod Touch. Седьмое поколение потерпело миним...
Новые мобильные игры, приложения и серви...
Новые мобильные игры, приложения и сервиЯпонская компания, владеющая правами франшизы, представила новые игры, сервисы и приложения Pokemon, кото...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. Бюджетный смартфон с ёмким аккумуляторомОбзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. Бюджетный смартфон с ёмким аккумулятором
Обзор BBK JC060-H02. Эффективная и недорогая соковыжималка центробежного типаОбзор BBK JC060-H02. Эффективная и недорогая соковыжималка центробежного типа
Обзор ADATA SD600Q (ASD600Q-240GU31-CRD). Внешний SSD-накопительОбзор ADATA SD600Q (ASD600Q-240GU31-CRD). Внешний SSD-накопитель
Обзор Hoover TRE1 420 019 RUSH EXTRA. Лучший безмешковый пылесос для сухой уборки Обзор Hoover TRE1 420 019 RUSH EXTRA. Лучший безмешковый пылесос для сухой уборки
Обзор Playme P600SG. Лучший сигнатурный комбо видеорегистраторОбзор Playme P600SG. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор
Компания NAVITEL обновила модельный ряд ...
Компания NAVITEL обновила модельный ряд Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет ...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилка...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилкаНа просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней с...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. Оч...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. ОчМногие пользователи привыкли, что игровые ноутбуки используются исключительно для игр и не для чего более...
Обзор Satisfactory. Строим заводы...
Обзор Satisfactory. Строим заводыПришло время посмотреть на проект Satisfactory и оценить данную игру. В сети есть масса статей, обзоров и...
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019....
Предварительный обзор ZTE Blade A5 2019.Сегодня мы поговорим о смартфоне ZTE Blade A5 2019, который стоит довольно адекватных денег и вполне подх...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересно...
Обзор Fossil Hunters. Два часа интересноСегодня речь пойдет об игре Fossil Hunters, которая изначально показалась мне весьма увлекательной и стил...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный ...
Предварительный обзор OPPO K3. Шикарный Состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который можно смело отнести к продуктам среднего класса. У...
Предварительный обзор Infinix S4. Прямик...
Предварительный обзор Infinix S4. ПрямикМы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые ...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре...
Sony представила свой ТВ-флагман с разре8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позв...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor