Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2

Компания Samsung анонсировал Galaxy Z Fold 2.

Дизайн Samsung Galaxy Z Fold 2 полностью похож на Galaxy Fold. На внешнем дисплее Galaxy Z Fold 2 есть дисплей, который заполняет одну полную часть телефона, вместо предыдущего небольшого дисплея с огромными рамками. Рамки на внутреннем дисплее стали заметно тоньше, чем на Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

На передней панели появился новый полноэкранный дисплей. Теперь это полноэкранный 6,23-дюймовый HD+ дисплей с разрешением 2260 x 816 пикселей. В верхнем центре дисплея есть небольшой дырокол, в котором находится 10-мегапиксельная селфи-камера.

Основной дисплей теперь увеличен с 7,2 дюйма до 7,59 дюйма с разрешением 2,208 х 1,768 пикселей. Вместо того чтобы использовать тонкий полимерный слой, как Galaxy Fold, компания Samsung решила использовать ультратонкое стекло. Это большое улучшение по сравнению с предыдущим Galaxy Fold. Samsung также заменил длинный вырез корпуса двух селфи-камер и нескольких датчиков на датчики под дисплеем и один дырокол для корпуса 10-мегапиксельной селфи-камеры.

Точно так же, как нынешние Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 будет иметь небольшой зазор при складывании. Этот зазор необходим для того, чтобы ультратонкое стекло Samsung складывалось, не разбиваясь. Зазор также облегчает открытие телефона.

Galaxy Z Flip будет выпускаться в двух основных цветах: Mystic Bronze и Mystic Black. Сканер отпечатков пальцев расположился сбоку телефона. Дисплей на Galaxy Z Fold 2 очень отличается от Galaxy Fold и Galaxy Z Flip с точки зрения фактического размера, соотношения сторон и слоя поверх OLED-дисплея. Samsung использует динамический AMOLED-дисплей 2X с поддержкой HDR10+ и 120 Гц. Он будет использовать объединительную плату LTPO для адаптивной частоты обновления между 1 Гц и 120 Гц, в зависимости от того, что вы делаете данный момент со смартфоном. За производительность смартфона будет отвечать новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus в паре 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ UFS-памяти. Питается новика от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 25 Вт. Программное обеспечение на Galaxy Z Fold 2 будет в основном One UI 2.1 на базе OC Android 10.
Комментарии и отзывы Galaxy Z Fold 2
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