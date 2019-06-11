Samsung анонсировал смартфоны Galaxy S10 и Galaxy S10+ в расцветке Cardinal Red

Компания Samsung, спустя три месяца после анонса Galaxy S10 и Galaxy S10+, представила смартфоны в ярко-красной расцветке Cardinal Red.

Новинки поступили в продажу пока только в Швейцарии в конфигурации 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В ближайшее время производитель планирует выпустить такие смартфоны ещё в Западной Европе и России. Напомним, Galaxy S10 и Galaxy S10+ также доступны в цветах Prism Black, Prism White, Prism Blue, Prism Green и Flamingo Pink.

Спецификации новинок остались такими же. Смартфоны получили Dynamic AMOLED дисплеи на 6.1 дюйм и 6.4 дюйма с закругленными краями, разрешением QHD+ и соотношением сторон 19:9. Аппараты оснастили фирменным чипом Samsung Exynos 9820, основной камерой с тремя модулями и аккумуляторами на 3400 и 4100 мАч.