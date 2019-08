Samsung анонсировал специальную версию смарт-часов

В начале недели Samsung показал смарт-часы Galaxy Watch Active 2, а вчера вместе с Galaxy Note 10 и Galaxy Book S анонсировал их специальную версию.

Что нового

Часы назвали Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition. Они создавались в сотрудничестве с американской спортивной компанией Under Armour. Новинка отличается от обычной модели более продвинутыми функциями для любителей бега. Пользователи будут видеть на экране график занятий и получать звуковые сигналы с виброоткликом. После тренировок часы покажут полный отчёт о пробежке и советы как улучшить свою технику.

Цена

Также особенностью часов является увеличенный объём ОЗУ до 1.5 ГБ, подключение к «умной» обуви Under Armour HOVR Connected и встроенное фирменное приложение MapMyRun с бесплатной подпиской на 6 месяцев. Все остальные спецификации Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition остались такими же: два размера (40 мм и 44 мм), AMOLED-экран, процессор Exynos 9110, Bluetooth и NFC.Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition появятся в продаже 13 сентября с ценником в 309 долларов США.