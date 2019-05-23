Samsung анонсировал тонкий модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом

Корейский производитель Samsung решил не отставать от своих конкурентом и также анонсировал мобильный модуль камеры с 5-кратным оптическим зумом.

Сенсор получился очень тонким — всего 5 мм. Для сравнения, это меньше чем у обычного модуля с 2-кратным приближением (около 6-7 мм). Таких размеров удалось достигнуть благодаря перископической конструкции. Она, кстати, похожа на аналогичную в Huawei P30 Pro и Oppo Reno 10x Zoom. Других подробностей о новом модуле нет.

Массовое производство сенсора уже началось. Предположительно, его первым получит фаблет Galaxy Note 10, хотя есть небольшая вероятность, что Samsung сперва его протестирует на среднебюджетном смартфоне A-серии.