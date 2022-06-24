Samsung анонсировала беспроводные саундбары с поддержкой Dolby Atmos

Samsung объявила о запуске новой линейки саундбаров с поддержкой технологии Dolby Atmos. Модели в линейке включают Samsung Soundbar 200 Вт S61B, Soundbar 330 Вт S801B, Soundbar 360 Вт Q600B и Soundbar Q990B. Новинки также оснащены функциями Q-Symphony, SpaceFit Sound Advance и поддержкой dtsX для уникального звучания.

Саундбары серии Q поставляются с поддержкой беспроводной технологии Dolby Atmos. Функция Q-Symphony позволяет синхронизировать звуковую панель с динамиками совместимого телевизора Samsung. Саундбары Samsung серии S самые тонки из представленных. Компания заявляет, что S801B — самая тонкая звуковая панель в мире, и она на 60% тоньше, чем обычные звуковые панели.

Новые звуковые панели уже доступны в Индии. Самая дешевая модель - S61B продается по цене 24 990 рупий (320 долларов), а самым дорогим является модель Q990B по цене 99 990 рупий (1280 долларов).