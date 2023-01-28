Samsung анонсировала ноутбук Galaxy Book3 Ultra

Samsung намерена провести мероприятие 1 февраля под названием Samsung Unpacked. В рамках этого события, компания планирует представить новую серию ноутбуков Galaxy Book3. Ожидается, что в линейку войдут такие модели как Galaxy Book3, Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360 и Galaxy Book3 Ultra.

Топовая версия Galaxy Book3 Ultra оснащена процессором Intel Core i9-13900H, графическим процессором GeForce RTX 4070, экраном AMOLED с разрешением 3K, оперативной памятью 32 ГБ и 1 ТБ флэш-памяти. Цена данной версии составит около 3800 евро. Также будут представлены другие версии, с процессором Intel Core i7-13700H и видеокартой GeForce RTX 4050. Базовая версия включает ноутбук с процессором Core i7-13700H.

Стоить напомнить, что на мероприятии Samsung Unpacked продемонстрируют новую линейку смартфонов Galaxy S23.