Samsung анонсировала процессор Exynos 2600

Exynos 2600 уже давно фигурирует в утечках, отчётах и слухах, но сегодня компания Samsung впервые сама показала миру, что из себя представляет новый процессор на 2-нм техпроцессе GAA. Судя по всему, компания трудится над этим чипом уже довольно давно, а ролик призван дать понять аудитории, что Samsung слышала критику и, вероятно, постаралась устранить все проблемы в грядущем поколении. С первых секунд трейлера Samsung подчёркивает, что за закрытыми дверями велась работа над решением, которое должно показать ожидаемую производительность без лишнего перегрева. Кроме того, в ранних сливах уже говорилось, что одной из ключевых технологий станет Heat Pass Block — миниатюрная структура, которая работает как крошечный радиатор и помогает охлаждать внутренние компоненты Exynos 2600.

Один из руководителей Samsung ранее заявлял, что эта технология позволяет снизить температуру примерно на 30% по сравнению с предыдущими поколениями, что обеспечивает более высокую стабильную производительность. В ролике компания также отмечает, что Exynos 2600 «переработан на уровне ядра» — это намёк на перенастроенные частоты, призванные обеспечить максимум однопоточной и многопоточной производительности при минимальном энергопотреблении. Но официальные улучшения 2-нм GAA-техпроцесса Samsung выглядят скромно по сравнению с 3-нм GAA — прирост производительности составляет лишь около 5%, а энергоэффективности — около 8%. Впрочем, это уже неплохо.