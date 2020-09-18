Samsung анонсировала сенсоры с размером пикселя 0,7 мкм

Samsung анонсировала датчики следующего поколения с размером пикселя 0,7 мкм, один из которых является преемником 108-мегапиксельного сенсора Galaxy S20 Ultra и Note20 Ultra.

В официальном заявлении компании Samsung говорится, что сенсоры размером 0,7 мкм на 15% меньше, чем сенсоры предыдущего поколения. Разница всего в 0,1 мкм на пиксель может существенно повлиять на общий размер сенсора, а также на высоту модуля камеры. Эти различия могут дать производителям телефонов большую гибкость в дизайне их продуктов.

Помимо трех готовых к работе датчиков, компания Samsung в настоящее время тестирует ISOCELL GM5, датчик 48MP с размером пикселя 0,7 мкм, предназначенный для телефото или сверхширокоугольного использования. Он также предлагает 5-кратный оптический зум и ступенчатый HDR.
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