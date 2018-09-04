Samsung анонсировала смарт-часы Galaxy Watch с прочным корпусом

Компания Samsung выпустила смарт-часы Galaxy Watch с прочным корпусом и ценой 330 долларов. Новинка получила 1,3-дюймовый экран с разрешением 360 на 360 пикселей и операционную систему Wear OS. Основой устройства стал чипсет Exynos 9110 и аккумулятор емкостью на 472 мА.ч. Устройство надежно защищено от влаги и пыли по уровню IP68. Предлагается аппарат в черном, серебристом и золотом цветовом исполнении. Сообщается, что на американский рынок продукт должен попасть 24 августа, в другие регионы смарт-часы поступят 14 сентября.