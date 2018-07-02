Samsung выпустила смартфон Galaxy On6 стоимостью в 210 долларов

Состоялся анонс 5,6-дюймового смартфона Samsung Galaxy On6 с разрешением 1480 на 720 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор Exynos 7870. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. В тыльной части корпуса установлена 13-мегапиксельная камера со вспышкой. Фронтальная 8-мегапиксельная камера также наделена вспышкой. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE. Оценивается новинка в 210 долларов.