Samsung анонсировала смартфон Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Lite будет похож на Galaxy Note 10. Он будет использовать AMOLED-дисплей и доступен в белом, черном и синем цветах. Смартфон будет оснащен трехкамерной камерой, в которой будет использоваться датчик 48 Мп с ультрашироким объективом 12 Мп и макро-объективом 5 Мп. Камера для селфи получит значительно более мощный 32 Мп сенсор.

Аккумулятор емкостью 4370 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Смартфон будет поставляться с SoC Qualcomm Snapdragon 855 во всех вариантах. Базовый вариант будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти и будет работать на базе Android 10 One UI 2.0 из коробки. Дата выпуска смарфтона запланирована на февраль 2020 года по цене 669 евро.