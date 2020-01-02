Samsung анонсировала смартфон Galaxy S10 Lite

2020-01-02, Автор - Ramil; Продукт - Galaxy S10 Lite; [122]
Galaxy S10 Lite будет похож на Galaxy Note 10. Он будет использовать AMOLED-дисплей и доступен в белом, черном и синем цветах. Смартфон будет оснащен трехкамерной камерой, в которой будет использоваться датчик 48 Мп с ультрашироким объективом 12 Мп и макро-объективом 5 Мп. Камера для селфи получит значительно более мощный 32 Мп сенсор.

Аккумулятор емкостью 4370 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Смартфон будет поставляться с SoC Qualcomm Snapdragon 855 во всех вариантах. Базовый вариант будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти и будет работать на базе Android 10 One UI 2.0 из коробки. Дата выпуска смарфтона запланирована на февраль 2020 года по цене 669 евро.

Комментарии и отзывы Galaxy S10 Lite
Смартфон Nokia 4.2 сбавил в цене до $97 ...
Смартфон Nokia 4.2 сбавил в цене до $97 Популярный бюджетный смартфон Nokia 4.2 подешевел до $97. Напомним, что стартовая цена смартфона была $15...
Новая модель от Samsung Galaxy S10 Lite ...
Новая модель от Samsung Galaxy S10 Lite Компания Samsung выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Samsung Galaxy ...
Смартфон с пента-объективом от Huawei...
Смартфон с пента-объективом от HuaweiКамера Huawei P40 Pro, безусловно, станет частью маркетинговой кампании китайского гиганта, а также шансо...
S2 Plus Upgraded Version и его функции...
S2 Plus Upgraded Version и его функцииКомпания Tronsmart выпустила беспроводные наушники бюджетного варианта под названием S2 Plus Upgraded Ve...
Новая модель Predator CG7 ...
Новая модель Predator CG7 Компания Acer выпустила мощный новый игровой монитор Predator CG7. Аппарат включает в себя монитор получ...
Lexar показал SSD со скоростью чтения до...
Lexar показал SSD со скоростью чтения доLexar продемонстировал SSD накопитель скорость последовательного чтения которого составила 6442 Мб/с и пр...
Видеокарты могут подорожать из-за большо...
Видеокарты могут подорожать из-за большоОжидается, что цены на графическую память в 2020 году вырастут более чем на 5% - это может напрямую повли...
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 ...
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 Не так давно мы рассматривали GTX 1650 SUPER, младшую в семействе Turing. Сегодня в центре внимания будет...


Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16620D-10M)Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER AMP (ZT-T16620D-10M)
Обзор OnePlus 7 (8/256GB). Недорогой флагманский смартфонОбзор OnePlus 7 (8/256GB). Недорогой флагманский смартфон
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный нож с 14 функциямиОбзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный нож с 14 функциями
Обзор Verbatim 49572. Внешняя батарейка 10000 мАчОбзор Verbatim 49572. Внешняя батарейка 10000 мАч
Обзор Silicon Power P34A80 1Tb (SP001TBP34A80M28). Емкий и быстрый М.2 накопительОбзор Silicon Power P34A80 1Tb (SP001TBP34A80M28). Емкий и быстрый М.2 накопитель
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
Предварительный обзор Acer Predator CG7....
Предварительный обзор Acer Predator CG7.Начало года ознаменовано новым монитором компании Acer, который не только выглядит довольно круто и дорог...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. К...
Предварительный обзор Google Pixel 4a. ККомпания Google довольно часто радует нас интересными устройствами, которые при довольно низкой стоимости...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboСегодня мы поговорим о довольно интересной системе, которая позволяет охлаждать процессор и при этом укра...
Обзор Smarter. Тренируем мозг...
Обзор Smarter. Тренируем мозгДавайте поговорим о том, как правильно развивать свой мозг, нагружать его полезной информацией и прочими ...
ИКЕА начала доставлять товары на электро...
ИКЕА начала доставлять товары на электроВ условиях активного развития интернет-торговли, внедрение экологичных способов доставки приобретает особ...
Hitachi Vantara представила нового партн...
Hitachi Vantara представила нового партнВ канун Нового года, подразделение японской корпорации Hitachi Vantara, которое является одним из лидеров...
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G....
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G.В последнее время буквально каждый смартфон, выходящий на рынок, выглядит как и все остальные. Однако ком...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. Не...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. НеЕще пару лет назад мы уверенно говорили о том, что производители со всего мира не должны переходить на бе...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QRДавненько у нас не было интересных новостей о мире игровых мониторов, которые еще год назад буквально зап...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батл...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батлЕсли вы большой фанат современных мобильных игр и хотите получить от них море положительных эмоций, то вы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor