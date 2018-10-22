Samsung анонсирует Galaxy A9 в октябре

24 октября компания Samsung собирается провести мероприятие в Китае для анонса Galaxy A9. Новинка получит первый в мире телефон с четырьмя камерами сзади.

Первая будет 24 Мп основная камера, далее сверхширокая 8 Мп, потом 10 Мп телеоъективная камера и 5 Мп считывает глубину четвертой камеры. Фронтальная камера будет оснащена 24 Мп.

Samsung Galaxy A9 также получит 6,3-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 1080p, процессор Snapdragon 660, 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти, и 3.800 mAh батарею.