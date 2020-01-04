Samsung анонсирует монитор Odyssey

Samsung анонсирует флагманский монитор, сверхширокий дисплей с частотой обновления 240 Гц и огромным разрешением 5120 на 1440 пикселей, а называется он Samsung Odyssey CTG9.

Стоимость модели не иобъявлена, но модель будет явно дорогой. Помимо большого разрешения и частоты в 240 Гц, дисплей имеет время отклика в 1 мс и сертификацию DisplayHDR 1000.

Монитор имеет поддержку AMD FreeSync и Nvidia G-Sync. У монитора будут и младшие версии, с меньшим разрешением и меньшей диагональю. Odyssey CTG9 должен появится во втором квартале.