Samsung анонсирует новую линейку телевизоров 2018 года

Сегодня Samsung Electronics представила новую линейку домашних телевизоров 2018 года на мероприятии First Look в Нью-Йорке. Samsung подробно рассказала о своих флагманских моделях QLED TV и расширенной линейке UHD, Premium UHD и телевизоров с большим экраном.Благодаря инновационным элементам дизайна, улучшенному качеству изображения и интеллектуальным возможностям линия Samsung QQ10 2018 позволяет потребителям наслаждаться контентом без отвлекающих факторов.В ответ на растущий потребительский спрос Samsung усиливает приверженность ультрабольшим телевизионным сетям. Новая линейка Samsung 2018 оснащена 9 сериями телевизоров QLED, Premium UHD, UHD и Ultra-Large, доступных в различных размерах. Модели в линейке 2018 имеют как плоские, так и изогнутые варианты панелей.Телевизоры QLED: модели 2018 QLED включают в себя: Q9F (65 ", 75", 88 "), Q8F (55", 65 ", 75"), Q7C (55 ", 65"), Q7F (55 " 65 ", 75") и Q6F (49 ", 55", 65 ", 75", 82 "). Телевизоры QLED имеют улучшенную цветопередачу и контрастность, совместимость HDR10 +, режим Ambient, усовершенствования Smart TV с Bixby Voice, один пульт дистанционного управления и одно невидимое соединение.Premium UHD: Модели в 2018 Premium UHD TV включают модели NU8500 и NU8000. Премиум-UHD-телевизоры включают такие функции, как динамический цвет кристаллов, совместимость с HDR10 + и усовершенствования Smart TV с помощью Bixby Voice и One Remote Control.