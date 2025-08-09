Телевизоры Skyworth E55H выпустили в России

Компания Skyworth представила в России телевизоры серии Skyworth E55H, которая состоит из моделей с диагональю 32, 40 и 43 дюйма. Первая имеет разрешение HD, а остальные – Full HD. Все новинки характеризуются LED-подсветкой, кадровой частотой 60 Гц, технологиями снижения вредного синего излучения Low Blue Light и мерцания Flicker Free, динамиками с поддержкой Dolby Audio, настройками Wonder Audio для персонализации звука, портами HDMI и USB, функциями ИИ, голосовым ассистентом Google Assistant, функцией защищенного режима Daily Security для полной защиты данных и защиты от хакерских и фишинговых атак. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.

