Samsung больше не сотрудничает с iFixit

Сегодня появилась информация о том, что компании Samsung и iFixit завершили своё партнерство по программе самостоятельного ремонта смартфонов корейского производителя. По словам iFixit, она больше не будет официальным дистрибьютором запчастей и инструментов для пользователей, которые хотят самостоятельно отремонтировать устройство в домашних условиях, ссылаясь на высокие цены на запчасти и достаточно сложный дизайн продукции Samsung. По словам Кайла Винса, генерального директора и сооснователя iFixit, главной причиной отказа от программы совместного ремонта стали именно цены на запчасти.

Компания также не смогла обеспечить официальные запчасти для новейших устройств Samsung вроде Galaxy S23, Z Flip5 и Z Fold5, хотя их можно купить на официальном сайте производителя — это как минимум немного странно. Естественно, официальный пресс-релиз компании iFixit вызвал сомнения в том, что компания Samsung действительно заинтересована в доступном ремонте, который был доступен пользователям со всего мира без необходимости обращаться в специальные сервисные центры. Компания не смогла поставлять запчасти в местные ремонтные мастерские по ценам и в количествах, которые имели бы смысл для небольшого бизнеса, при этом в сети даже есть информация, что Samsung якобы требовала от ремонтных мастерских передавать данные о состоянии гаджетов пользователей и отказывать в ремонте, если в гаджете были установлены неофициальные детали.