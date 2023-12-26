Samsung будет использовать устаревшую память в Galaxy S24

Сегодня в сети активно обсуждают возможные меры по сокращению затрат со стороны Samsung на релизе новых смартфонов — инсайдеры считают, что производитель будет отдавать предпочтение более медленной памяти UFS 3.1 для флагманской Galaxy S24, чтобы снизить затраты. К счастью, только одна модель, как утверждается специалистами, получит менее качественную встроенную память — речь идёт о смартфонах со 128 ГБ встроенной памяти. Инсайдер, знакомый с поставками компании Samsung, сообщил, что версия Galaxy S24 с 128 ГБ хранилища будет поставляться с памятью UFS 3.1, но только в этом случае производитель пожертвует скоростями чтения и записи, в то время как остальные модели будут оснащены хранилищем UFS 4.0. Это достаточно грустно, так как выходит, что пользователи получают продукт с совершенно разными характеристиками и возможностями, хотя многие об этом даже не будут знать.

Для примера компания Apple использует хранилище NVMe вместо технологии UFS, хотя последняя может соперничать с NVMe по скорости чтения и записи. Например, последний стандарт UFS 4.0 от Samsung демонстрирует 4 200 МБ/сек последовательных скоростей чтения при использовании с собственным контроллером памяти компании. Утверждается также, что UFS 4.0 расходует на 46% меньше энергии, чем UFS 3.1, обеспечивая при этом вдвое большую пропускную способность. Вот только увидят эту высокую скорость далеко не все — в большинстве ситуаций люди покупают именно самый доступный вариант смартфона.