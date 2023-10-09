Samsung будет поддерживать смартфоны апдейтами целых 5 лет

На прошлой неделе компания Google удивила пользователей, объявив, что начнёт предоставлять семь лет обновлений программного обеспечения, безопасности и операционной системы для только что анонсированных устройств линейки Pixel 8. Эта новая политика сделала Google лидером среди производителей смартфонов в плане длительности поддержки новых устройств, обогнав Samsung, которая предоставляет четыре года обновлений безопасности и ОС. Однако, похоже, южнокорейская компания уже планирует улучшить своё положение на рынке в самое ближайшее время. Представитель компании Samsung заявил о том, что компания активно обсуждает возможность предоставлять поддержку смартфонов в течение пяти лет с момента релиза.

Это решение связано в том числе с регулятивными требованиями Европейского союза, которые заставляют производителей смартфонов предоставлять обновления на более длительный срок. То есть компания может и не хотела бы заниматься поддержкой старых устройств в течение столь длительного времени, но она будет вынуждена это делать, потому что в противном случае ей просто запретят продавать смартфоны на территории ЕС. А так как это огромный рынок, то Samsung вынуждена действовать в рамках новых правил. И от этого выиграет целый мир, потому что теперь можно будет купить смартфон и целых пять лет не переживать о том, что смартфон перестанет получать обновления операционной системы или же патчи безопасности. Очень важный бонус на самом деле.
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