Samsung будет продавать Galaxy Book4 Edge за 2000 долларов

С тех пор как компания Qualcomm официально анонсировала свои ARM-чипы серии Snapdragon X Elite для ноутбуков на базе Windows, крупные производители ноутбуков начали гонку в попытках первыми выпустить ноутбук на новой платформе — это позволит получить преимущество над конкурентами, так как многим покупателям будет интересно посмотреть на новинку в числе первых. И, возможно, компания Samsung будет первой, кто выпустит своё решение на базе нового процессора — речь о модели Galaxy Book4 Edge, которая некоторое время назад уже появлялась в сети. Да, инсайдеры ранее уже сливали некоторые характеристики данного ноутбука, а теперь появились и примерные цены на 14-дюймовую модель.

Если верить европейским ритейлерам, ноутбук Galaxy Book4 Edge будет доступен в вариантах с диагональю 14 и 16 дюймов. Согласно информации из анонимного магазина, 14-дюймовая модель будет стоить около 1950 долларов, а 16-дюймовая модель будет стоить примерно 2050 долларов. Стоит отметить, что данные цены указаны для моделей с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в цвете Arctic Blue. Пока неизвестно, будут ли доступны версии с другими объёмами встроенной памяти и оперативной памяти, но это было бы логично — пользователи любят кастомизацию. За эти деньги пользователи получат 3К-дисплей, мощный динамик, приличную батарею и кнопку для запуска искусственного интеллекта Copilot. Звучит крайне интересно — но хотелось бы посмотреть на тесты данного ноутбука.
Представлен ноутбук Huawei MateBook X Pro на Intel Core Ultr…
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook X Pro, которая может похвастаться корпус…
Представлен ноутбук XPG XENIA 15G 2024 на Core i7-14700HX…
Принадлежащий компании ADATA бренд XPG пополнил ассортимент геймерских ноутбуков моделью XENIA 15G 2024, …
Ноутбук Colorful Colorfire Meow R15 вышел в Китае …
Компания Colorful выпустила в китайскую продажу ноутбук Colorfire Meow R15, который может похвастаться яр…
Ноутбук Dell Alienware X16 R2 появился в продаже …
Компания Dell выпустила в китайскую продажу геймерский ноутбук Alienware X16 R2, который был представлен …
Huawei больше не может покупать чипы Qualcomm и Intel…
Согласно информации издания Reuters, правительство США отозвало лицензии Qualcomm и Intel на продажу чипо…
DIGMA PRO запустила новую линейку ноутбуков Breve…
Популярный бренд электроники DIGMA PRO официально запускает в релиз свою новую серию ноутбуков Breve, кот…
Samsung Galaxy Book 4 Edge протестировали в бенчмарке…
Сегодня в сети появилась информация о том, что гаджет Samsung Galaxy Book 4 Edge с процессором Qualcomm S…
Ноутбук MSI Blade Shadow 16 2024 с RTX 4060 оценен в $1085…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями MSI Blade Shadow 16 2024 и Blade Shadow 17 …
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor