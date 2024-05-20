Samsung будет продавать Galaxy Book4 Edge за 2000 долларов

С тех пор как компания Qualcomm официально анонсировала свои ARM-чипы серии Snapdragon X Elite для ноутбуков на базе Windows, крупные производители ноутбуков начали гонку в попытках первыми выпустить ноутбук на новой платформе — это позволит получить преимущество над конкурентами, так как многим покупателям будет интересно посмотреть на новинку в числе первых. И, возможно, компания Samsung будет первой, кто выпустит своё решение на базе нового процессора — речь о модели Galaxy Book4 Edge, которая некоторое время назад уже появлялась в сети. Да, инсайдеры ранее уже сливали некоторые характеристики данного ноутбука, а теперь появились и примерные цены на 14-дюймовую модель.

Если верить европейским ритейлерам, ноутбук Galaxy Book4 Edge будет доступен в вариантах с диагональю 14 и 16 дюймов. Согласно информации из анонимного магазина, 14-дюймовая модель будет стоить около 1950 долларов, а 16-дюймовая модель будет стоить примерно 2050 долларов. Стоит отметить, что данные цены указаны для моделей с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в цвете Arctic Blue. Пока неизвестно, будут ли доступны версии с другими объёмами встроенной памяти и оперативной памяти, но это было бы логично — пользователи любят кастомизацию. За эти деньги пользователи получат 3К-дисплей, мощный динамик, приличную батарею и кнопку для запуска искусственного интеллекта Copilot. Звучит крайне интересно — но хотелось бы посмотреть на тесты данного ноутбука.