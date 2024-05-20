Samsung будет продавать Galaxy Book4 Edge за 2000 долларов

Если верить европейским ритейлерам, ноутбук Galaxy Book4 Edge будет доступен в вариантах с диагональю 14 и 16 дюймов. Согласно информации из анонимного магазина, 14-дюймовая модель будет стоить около 1950 долларов, а 16-дюймовая модель будет стоить примерно 2050 долларов. Стоит отметить, что данные цены указаны для моделей с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти в цвете Arctic Blue. Пока неизвестно, будут ли доступны версии с другими объёмами встроенной памяти и оперативной памяти, но это было бы логично — пользователи любят кастомизацию. За эти деньги пользователи получат 3К-дисплей, мощный динамик, приличную батарею и кнопку для запуска искусственного интеллекта Copilot. Звучит крайне интересно — но хотелось бы посмотреть на тесты данного ноутбука.