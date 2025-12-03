Samsung будет разрабатывать собственные мобильные чипы

Apple и Qualcomm уверенно продвигаются вперёд со своими кастомными процессорами, а Samsung и MediaTek продолжают догонять, много лет опираясь на ядра ARM. Для корейской компании это было вынужденным шагом — после провала с собственными ядрами Mongoose компания Samsung переключилась на Cortex, которые давали лучший результат. Однако теперь может начаться крупный разворот — инсайдер утверждает, что Samsung создала специальную команду Custom SoC Development Team, которая должна разработать полностью собственную архитектуру и усилить конкуренцию с лидерами рынка.

Ранние утечки бенчмарков подтверждали, что Exynos 2600 использует ядра Cortex, но, похоже, эта стратегия останется в прошлом. Инсайдер сообщает, что подразделение Device Solutions сформировало новую команду, которой поручено добиться полной автономии по аналогии с Apple и Qualcomm. Иными словами, Samsung намерена отказаться от модели аутсорса и перейти к созданию собственных архитектур, внутренних IP, систем ИИ и нейропроцессоров — полный цикл под одной крышей. Собственно, к Samsung уже есть две серьёзные опоры — собственное производство сенсоров для камер и мощная фабрика, которая сейчас выполняет заказы на чипы для Tesla и китайских криптоклиентов на передовом 2-нм техпроцессе GAA. Благодаря внутренней цепочке поставок Samsung может снижать себестоимость процессоров сильнее, чем Apple и Qualcomm, имея дополнительное преимущество над основными конкурентами.
Google Pixel 10a показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 10a, кот…
Honor 500 будет похож на iPhone Air …
Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение смартфона серии Honor 500, релиз которой …
Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…
По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…
Представлен смартфон POCO F8 Pro…
Бренд POCO пополнил ассортимент смартфонов моделью POCO F8 Pro, которая основана на прошлогоднем флагманс…
Флагман OPPO Find X9 Pro протестировали в AnTuTu…
Компания OPPO опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro Satellite Comm…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Официально: OnePlus Ace 6 получит батарею на 7800 мАч…
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне Ace 6, который будет представлен 27 октябр…
OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею …
Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который б…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor