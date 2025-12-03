Samsung будет разрабатывать собственные мобильные чипы

Apple и Qualcomm уверенно продвигаются вперёд со своими кастомными процессорами, а Samsung и MediaTek продолжают догонять, много лет опираясь на ядра ARM. Для корейской компании это было вынужденным шагом — после провала с собственными ядрами Mongoose компания Samsung переключилась на Cortex, которые давали лучший результат. Однако теперь может начаться крупный разворот — инсайдер утверждает, что Samsung создала специальную команду Custom SoC Development Team, которая должна разработать полностью собственную архитектуру и усилить конкуренцию с лидерами рынка.

Ранние утечки бенчмарков подтверждали, что Exynos 2600 использует ядра Cortex, но, похоже, эта стратегия останется в прошлом. Инсайдер сообщает, что подразделение Device Solutions сформировало новую команду, которой поручено добиться полной автономии по аналогии с Apple и Qualcomm. Иными словами, Samsung намерена отказаться от модели аутсорса и перейти к созданию собственных архитектур, внутренних IP, систем ИИ и нейропроцессоров — полный цикл под одной крышей. Собственно, к Samsung уже есть две серьёзные опоры — собственное производство сенсоров для камер и мощная фабрика, которая сейчас выполняет заказы на чипы для Tesla и китайских криптоклиентов на передовом 2-нм техпроцессе GAA. Благодаря внутренней цепочке поставок Samsung может снижать себестоимость процессоров сильнее, чем Apple и Qualcomm, имея дополнительное преимущество над основными конкурентами.