Samsung дарит 50 долларов за покупку Galaxy S24

«В течение ограниченного периода времени зарезервируйте новейшее устройство Galaxy на официальном сайте или в приложении Shop Samsung и получите подарок в 50 долларов при предзаказе и покупке зарезервированного устройства. Подарок за резервирование не может быть применён к предзаказанным устройствам и должен быть использован во время предзаказа для покупки дополнительных аксессуаров», — сказано в официальном сообщении компании. Предположительно, Samsung откроет предварительные заказы на линейку Galaxy S24 непосредственно после того, как будут официально представлены три модели линейки, и первые покупатели будут вознаграждены несколькими бонусами за приобретение флагманских смартфонов. При этом 50 долларов можно будет потратить только на официальном сайте компании — на чехол, зарядку, наушники и прочие приятные бонусы. Неплохой вариант заинтересовать покупателей новинок.