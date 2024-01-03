Samsung дарит 50 долларов за покупку Galaxy S24

Компания Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked несколько часов назад, хотя, безусловно, если вы хотя бы немного следите за новостями, то уже знаете все характеристики устройства от и до. Но компания нашла способ заинтересовать покупателей, предложив подарок в 50 долларов просто за резервирование любой из моделей Galaxy S24 на официальном сайте. Соответственно, хотя компания Samsung представит Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra 17 января, фанаты бренда могут забронировать себе устройство и тем самым сэкономить немного денег.

«В течение ограниченного периода времени зарезервируйте новейшее устройство Galaxy на официальном сайте или в приложении Shop Samsung и получите подарок в 50 долларов при предзаказе и покупке зарезервированного устройства. Подарок за резервирование не может быть применён к предзаказанным устройствам и должен быть использован во время предзаказа для покупки дополнительных аксессуаров», — сказано в официальном сообщении компании. Предположительно, Samsung откроет предварительные заказы на линейку Galaxy S24 непосредственно после того, как будут официально представлены три модели линейки, и первые покупатели будут вознаграждены несколькими бонусами за приобретение флагманских смартфонов. При этом 50 долларов можно будет потратить только на официальном сайте компании — на чехол, зарядку, наушники и прочие приятные бонусы. Неплохой вариант заинтересовать покупателей новинок.