Samsung делает гибкие дисплеи

Довольно длительное время компания Samsung запасается патентами для гибкого смартфона, но сами аналитики не особо верят в то, что такой смартфон выйдет в ближайшие лет десять. Может даже и больше. Тем не менее, у корейского производителя уже имеются технологии и даже заводы, чтобы производитель гибкие дисплеи — уже сейчас ведется гибкая подготовка к тому, чтобы запустить процесс производства. Это может говорить лишь о том, что на рынке есть производители, которые готовы отдавать свои деньги за такие дисплеи. Сама бы компания Samsung никогда не пошла на производство такого смартфона, так как риск провала слишком велик, я бы даже сказал он критически опасен для производителя. Цена ошибки составит миллиарды долларов, а у корейцев и так в последнее время предостаточно причин для беспокойства.