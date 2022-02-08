Samsung добавит Galaxy Watch 4 новые функции для здоровья

9 февраля, в день следующего мероприятия Unpacked, Samsung также выпускает обновление, улучшающее некоторые функции Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic для здоровья и хорошего самочувствия. Хотя часы уже давно могут выполнять сканирование состава тела, обновление добавляет информацию об этих результатах с помощью приложения Centr Криса Хемсворта. Их партнерство дает владельцам Watch 4 доступ к 30-дневной бесплатной пробной версии приложения, которая обычно длится всего семь дней. Samsung запускает новую функцию интервальных целей для бегунов и велосипедистов, которая дает им возможность предварительно установить продолжительность и расстояние, которое они хотят преодолеть, или количество подходов для своей тренировки.

После того, как они введут эти данные, Watch 4 сможет создать для них индивидуальную тренировку, в которой высокоинтенсивные тренировки чередуются с низкоинтенсивными. Наконец, Samsung запускает новую программу обучения сну с обновлением, которое назначит пользователям одно из восьми животных-символов сна, представляющих их тип сна. Программа определяет их спящих животных, отслеживая режим их сна в течение семи дней и предлагая им пройти два опроса. Затем он проведет их через четырех-пятинедельную программу обучения с миссиями, контрольными списками и регулярными отчетами, чтобы помочь им улучшить качество сна. Чтобы помочь пользователям лучше спать, в будущем Samsung также автоматически отключит подсветку с поддержкой SmartThings, как только Watch 4 определит, что пользователь спит.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Watch 4
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