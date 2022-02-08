Samsung добавит Galaxy Watch 4 новые функции для здоровья…

После того, как они введут эти данные, Watch 4 сможет создать для них индивидуальную тренировку, в которой высокоинтенсивные тренировки чередуются с низкоинтенсивными. Наконец, Samsung запускает новую программу обучения сну с обновлением, которое назначит пользователям одно из восьми животных-символов сна, представляющих их тип сна. Программа определяет их спящих животных, отслеживая режим их сна в течение семи дней и предлагая им пройти два опроса. Затем он проведет их через четырех-пятинедельную программу обучения с миссиями, контрольными списками и регулярными отчетами, чтобы помочь им улучшить качество сна. Чтобы помочь пользователям лучше спать, в будущем Samsung также автоматически отключит подсветку с поддержкой SmartThings, как только Watch 4 определит, что пользователь спит.