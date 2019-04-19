Samsung готовит Galaxy A10e

Стоит похвалить компания Samsung за то, что она очень умело зашла на рынок со своей новой линейкой смартфонов. Теперь же производитель планирует развивать сегмент бюджетных устройств и готовит к релизу смартфон под названием Galaxy A10e. Это будет самая доступная модель во всей линейке, которая даст вам все необходимые функции и возможности за вполне адекватные деньги. Осталось только дождаться официального анонса и посмотреть на стоимость для отечественного рынка. Такими темпами корейский производитель легко уделает всех своих конкурентов и отправил в небытие китайские компании, которые столько лет покоряли рынок доступных смартфонов. А что вы думаете о столь доступных устройствах от топовых компаний на мобильном рынке?