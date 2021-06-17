Samsung готовит Galaxy F22 к релизу

Недавние отчеты инсайдеров показали, что Samsung работает над телефоном новой серии под названием Galaxy F22. Во многих сообщениях утверждалось, что это может быть обновленная версия модели Galaxy A22, которая дебютировала в начале этого месяца. А теперь свежая информация (благодаря изданию MySmartPrice) показывает, что страница поддержки Galaxy F22 появилась на сайте Samsung India. И судя по этой странице, запуск смартфона должен состояться в самое ближайшее время, так как производитель раскрывает все характеристики продукта. На текущий момент можно заявить, что Galaxy A22 существует в версиях 4G и 5G. Пока неясно, будет ли Galaxy F22, который поступит в мировую продажу, оборудован 5G, но мы на это сильно надеемся — всё же это довольно важный модуль.

Также Galaxy A22 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED HD+ с частотой 90 Гц, 13-мегапиксельной фронтальной камерой и системой с четырьмя камерами (48-мегапиксельной + 8-мегапиксельной + 2-мегапиксельной + 2-мегапиксельной). Он оснащен чипсетом Helio G80, до 6 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ памяти, батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев. Это достаточно интересный гаджет, который предоставляет пользователю возможность с комфортом играть в игры, смотреть фильмы на большой диагонали и в целом не переживать о том, что устройство в чём-то ограничивает потенциального покупателя. Другое дело, что стоимость смартфона пока что никто официально не называл.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy F22
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