Samsung готовит Galaxy Z Flip к релизу

Компания Samsung уже выпустила в продажу свой смартфон со складным дисплеем и получила весьма неплохой отклик от пользователей со всего мира. Конечно, пока что производитель не может говорить о чем-то действительно новом или крупном, так как продажи складного смартфона все же не очень выделяются на продаж фоне обычных смартфонов. Теперь производитель хочет попробовать более простое устройство под названием Galaxy Z Flip, которое тоже будет оборудовано складным дисплеем, только в этот раз смартфон выглядит как раскладушка и его можно будет носить в кармане рубашки, например. Стоимость гаджета и его характеристики пока что не называются, но производитель уверяет, что это будет полноценный смартфон со всеми функциями.