Складной смартфон Honor Magic V5 бьёт рекорды продаж

Компания Honor отчиталась о первых успехах складного смартфона Magic V5, который несколько дней назад появился в китайской продаже. Утверждается, что новинка поставила рекорд продаж в первые дни для складных моделей бренда. Глобальный релиз устройства ожидается в ближайшее время.

Напомним, что оцененный от 1255 долларов HONOR Magic V5 оснащается задней ударопрочной панелью из аэрокосмического волокна, корпусом толщиной 8,8 мм, аккумулятором ёмкостью 6100 мАч и 5820 мАч в зависимости от версии, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок соответственно, топовой 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 7,95-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2352:2172 точки и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, 6,43-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 точек и яркостью 1300 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерами разрешением 20 Мп с автофокусировкой и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP58/IP59.
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