Официально: Vivo T4R 5G получит защиту от воды

Компания Vivo раскрыла подробности о смартфоне T4R, который будет представлен в Индии уже 31 июля. Итак, производитель подтвердил наличие немного изогнутого AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, корпуса толщиной всего 7,39 мм, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 c тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2 (750000 баллов в бенчмарке AnTuTu), от 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камеры на 32 Мп с функцией записи видео в разрешении 4K, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, корпуса с защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68/IP69, а также прочности по стандарту MIL-STD-810H. Цена смартфона на индийском рынке составит не более 230 долларов.