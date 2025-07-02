Samsung представила новый техпроцесс - его могут применить в Galaxy S26

Вчера компания Samsung продемонстрировала третье поколение 2-нм техпроцесса, который является апгрейдом по сравнению с SF2P. Обновлённый техпроцесс, получивший обозначение SF2P+, обеспечивает прирост производительности от 20 до 30 процентов по сравнению с предыдущим вариантом. Пока что не совсем понятно, какие процессоры будут использовать данный техпроцесс в ближайшем будущем, но так как решение показали партнёрам на закрытом мероприятии, говорить о применении технологии в массовом сегменте не приходится. Ранее сообщалось, что Samsung завершила разработку базового дизайна второго поколения 2-нм техпроцесса и уже в следующем году планируется запуск массового производства.

Вместо того чтобы стремительно переходить на 1,4-нм узел, компания делает ставку на более стабильное улучшение текущих технологий. Представитель Samsung объяснил это решением сосредоточиться на доведении существующих процессов до стабильных показателей по выходу годных чипов, а только потом двигаться дальше. Цель на ближайшие месяцы — достичь выхода годных кристаллов на уровне 50%, и если планы сбудутся, к концу года этот показатель должен значительно вырасти. Кроме того, есть вероятность, что Qualcomm представит эксклюзивную для серии Galaxy S26 версию чипа Snapdragon 8 Elite Gen 2, производимую по 2-нм техпроцессу Samsung. Это позволит компании сократить свои расходы и сделать ещё один шаг в сторону полной независимости от конкурентов по рынку.
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