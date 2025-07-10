iPhone 17 Air получит урезанный процессор

Согласно информации от известного инсайдера, iPhone 17 Air может получить чип A19 Pro, но с 5-ядерным графическим процессором, тогда как модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут оснащены A19 Pro с полноценным 6-ядерным графическим ускорителем. Это означает, что в играх и графических задачах iPhone 17 Air будет немного уступать «прошкам». Тем не менее, производительности A19 Pro хватит с головой для большинства пользователей, и разницу в реальных сценариях ощутят лишь энтузиасты. Кроме того, энергоэффективность чипа, скорее всего, останется такой же, что положительно скажется на времени работы от аккумулятора у модели iPhone 17 Air.

Интересно, что аналитик Мин-Чи Куо утверждает совсем другое — по его информации, iPhone 17 Air получит обычный A19, такой же, как и стандартные версии линейки. Более того, ранее он заявлял, что в iPhone 17 Air может быть установлен прошлогодний A18, что делает возможное появление A19 — пусть и с урезанным графическим процессором — весомым шагом вперёд. Так как данные инсайдеров расходятся, пока что сложно сказать, как именно Apple позиционирует iPhone 17 Air — как облегчённую версию Pro или как улучшенную версию обычного iPhone. Но известно, что объём оперативной памяти у Air будет таким же, как у Pro-моделей, что делает его потенциально очень мощным устройством даже с чуть менее производительным графическим процессором. Ответы на все эти вопросы мы получим уже в сентябре, когда состоится официальный анонс линейки iPhone 17.
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