iPhone 17 Air получит урезанный процессор

Интересно, что аналитик Мин-Чи Куо утверждает совсем другое — по его информации, iPhone 17 Air получит обычный A19, такой же, как и стандартные версии линейки. Более того, ранее он заявлял, что в iPhone 17 Air может быть установлен прошлогодний A18, что делает возможное появление A19 — пусть и с урезанным графическим процессором — весомым шагом вперёд. Так как данные инсайдеров расходятся, пока что сложно сказать, как именно Apple позиционирует iPhone 17 Air — как облегчённую версию Pro или как улучшенную версию обычного iPhone. Но известно, что объём оперативной памяти у Air будет таким же, как у Pro-моделей, что делает его потенциально очень мощным устройством даже с чуть менее производительным графическим процессором. Ответы на все эти вопросы мы получим уже в сентябре, когда состоится официальный анонс линейки iPhone 17.