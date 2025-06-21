Nothing Phone (3) получит батарею на 5150 мАч

Инсайдер Gadget Bits опубликовал характеристики смартфона Nothing Phone (3), официальная презентация которого запланирована на 1 июля. Также был опубликовал размытый рендер, который позволяет разглядеть расположение модулей основной камеры. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 1.5К, 4-нанометровым 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, беспроводной и обратной зарядок, модулем NFC, поддержкой E-SIM и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной Nothing OS 3.5. Ориентировочная цена смартфона составляет 800 долларов.

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