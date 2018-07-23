Samsung готовит Wireless Charger Duo

Сейчас практически все производители мобильных телефонов выпускают беспроводные зарядные станции. Это выгодно — пользователи хотят заряжать смартфоны без проводов, но для этого им нужно купить такую зарядку отдельно. Вот в сети появилась информация про Wireless Charger Duo — станция позволит вам заряжать сразу два устройства. Это невероятно круто, если у вас в семье два смартфона или вы сами пользуетесь не одним устройством. Перед сном ставите на зарядку оба продукта, а потом спокойно спите, пока девайсы заряжаются. Пока что это только слухи и никакой официальной информации в сети нет. Но, мы уверены, что производитель выпустит устройство в свет. Не зря же в интернете есть фотография упаковки, которая выглядит очень реалистично. Стоимость тоже никто не знает, но она точно не будет низкой.