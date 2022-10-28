Samsung готовит апгрейд камер Galaxy S23 Ultra

Если вы следите за рынком современных смартфонов, то должны были заметить весьма интересную тенденцию последних лет — когда процессоры упёрлись в условный потолок производительности, крупные компании стали активно говорить о камерах. И когда основные датчики камер смартфонов стали настолько хорошими, что как-то выделиться на фоне конкурентов стало почти нереально, производители стали уделять больше внимания второстепенным камерам — широкоугольной и телефото. Например, компания Samsung приложила львиные усилия для того, чтобы телефото в Galaxy S23 Ultra была лучше, чем в текущем флагмане, так как именно на зум-возможности компания будет делать основной упор на презентации. Ведь по остальным параметрам сильно продвинуться вперёд уже не выходит.

Например, производитель должен представить феноменальное качество картинки при 10-кратном зуме, что позволяет привлечь внимание определённых мобильных фотографов. На самом деле телеобъектив действительно интересная штука и крайне полезная в повседневной жизни, но иногда такой упор на зум кажется излишним — 3х всегда хватало. Кроме того, скорее всего, основная камера Galaxy S23 Ultra с 200 Мп позволит на основе алгоритмов делать зум до 100х, что тоже будет активно продвигаться производителем как невероятная инновация. Но на самом деле это не совсем так, ведь зум в 100х уже был пару поколений назад, но особо качественным или важным его назвать проблематично. Возможно, в следующем году это изменится.