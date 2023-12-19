Samsung готовит апгрейд камеры в Galaxy S24 Ultra

Кроме того, информация инсайдеров гласит, что новое программное обеспечение камеры будет по умолчанию использовать разрешение 24 мегапикселя, что должно помочь сохранить больше деталей и дать больше свободы при редактировании и обрезке изображения. Кроме того, Galaxy S24 Ultra также будет иметь улучшенную функцию Photo Remaster — смартфон будет использовать аппаратный искусственный интеллект для быстрых правок фотографий. Вы просто можете прогнать изображение через эту функцию и решить, хотите ли вы применить предложенные правки. К сожалению, пока что это весьма минорные нововведения, которые на деле не делают смартфон существенно лучше текущего поколения. Да, гаджет будет снимать немного лучше, но стоит ли это своих денег? Будем смотреть на реальные тесты камер и тогда можно будет говорить более предметно о прогрессе в этом направлении между смартфонами.