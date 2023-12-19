Samsung готовит апгрейд камеры в Galaxy S24 Ultra

На протяжении достаточно длительного времени по сети ходила информация о том, что новые флагманы компании Samsung не получат существенного апгрейда по камерам, но теперь есть мнение, что ситуация всё же иная. Дело в том, что Galaxy S24 Ultra будет оснащён улучшенной камерой на 200 мегапикселей, и по умолчанию она будет выводить изображения разрешением 12 мегапикселей через технологию пиксельного биннинга (объединение нескольких соседних пикселей в один). Конечно, вы также сможете делать снимки в режимах 200 мегапикселей и 50 мегапикселей, но это существенно увеличит размер файла.

Кроме того, информация инсайдеров гласит, что новое программное обеспечение камеры будет по умолчанию использовать разрешение 24 мегапикселя, что должно помочь сохранить больше деталей и дать больше свободы при редактировании и обрезке изображения. Кроме того, Galaxy S24 Ultra также будет иметь улучшенную функцию Photo Remaster — смартфон будет использовать аппаратный искусственный интеллект для быстрых правок фотографий. Вы просто можете прогнать изображение через эту функцию и решить, хотите ли вы применить предложенные правки. К сожалению, пока что это весьма минорные нововведения, которые на деле не делают смартфон существенно лучше текущего поколения. Да, гаджет будет снимать немного лучше, но стоит ли это своих денег? Будем смотреть на реальные тесты камер и тогда можно будет говорить более предметно о прогрессе в этом направлении между смартфонами.
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