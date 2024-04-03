Samsung готовит чип Exynos 2500 для работы с ИИ от Google

Можно уверенно заявить, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью мира передовых технологий — ни один новый гаджет в мире не выходит без поддержки каких-то новых функций на базе ИИ. И компания Samsung работает в этом плане активнее остальных — недавно, например, производитель представил инструменты Galaxy AI с внушительным перечнем новых функций. А теперь специалисты сообщают, что компания активно работает над интеграцией функций ИИ в свой новый флагманский процессор Exynos 2500, который сможет использовать TPU (Tensor Processing Unit — тензорные вычислительные ядра) от Google для ускорения работы с искусственным интеллектом. И это на самом деле вполне логичное решение, потому что самостоятельно реализовать технологии на базе ИИ будет довольно тяжело.

Стоит понимать, что у Samsung нет своей обученной большой языковой модели для формирования производительной нейронной сети. Это крайне тяжёлый процесс, который требует времени и безумных вычислительных мощностей — у Google они есть и поисковой гигант оптимизирует искусственный интеллект под особенности своих тензорных ядер, дабы получить повышенную производительность. Соответственно, в Samsung решили, что можно взять разработку поискового гиганта и получить мощное решение для передовых приложений. Это отличная новость, но у Google спустя лет пять будет безумное преимущество над остальными участниками рынка. В итоге это может сыграть злую шутку с крупными компаниями.
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