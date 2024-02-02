Samsung готовит доступную версию Galaxy Z Fold 6

Дело в том, что базовая версия смартфона Galaxy Z Fold 5 имела кодовое имя Q5, а у Z Flip 5 было кодовое название B5. Соответственно, Q6 и B6 представляют собой Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 соответственно, а Q6A — это более доступный вариант Fold 6. При этом стоит напомнить, что компания Samsung ранее заявила, что слухи о доступном Galaxy Z Fold являются выдумкой и ничего подобного производитель создавать не планирует. Но новые данные вместе с некоторыми другими сливами указывают на то, что доступный смартфон этого направления всё же будет представлен. Правда, на текущий момент не совсем понятно что в понимании производителя можно назвать доступным смартфоном, потому что это весьма спорный момент. Для кого-то и 1000 долларов является доступной ценой.