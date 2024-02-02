Samsung готовит доступную версию Galaxy Z Fold 6

Западные инсайдеры сообщают, что складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут представлены уже в августе текущего года, и пока что об этих смартфонах практически нет никакой информации — ни сливов, ни секретных данных. Есть лишь информация о том, что компания намерена слегка улучшить дизайн новых смартфонов, чтобы они отвечали современным тенденциям, но как именно — никто не знает. Кроме того, сегодня появилась новая информация о более доступной модели Galaxy Z Fold 6, которая внутри компании носит кодовое название Q6A. Это подтверждение слухов о том, что производитель хочет сделать сегмент смартфонов складного формата более популярным именно благодаря доступной версии устройства.

Дело в том, что базовая версия смартфона Galaxy Z Fold 5 имела кодовое имя Q5, а у Z Flip 5 было кодовое название B5. Соответственно, Q6 и B6 представляют собой Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 соответственно, а Q6A — это более доступный вариант Fold 6. При этом стоит напомнить, что компания Samsung ранее заявила, что слухи о доступном Galaxy Z Fold являются выдумкой и ничего подобного производитель создавать не планирует. Но новые данные вместе с некоторыми другими сливами указывают на то, что доступный смартфон этого направления всё же будет представлен. Правда, на текущий момент не совсем понятно что в понимании производителя можно назвать доступным смартфоном, потому что это весьма спорный момент. Для кого-то и 1000 долларов является доступной ценой.