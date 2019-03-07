Samsung готовит еще два гибких смартфона

2019-03-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung; [87]
Некоторое время назад компания Samsung показала первый гибкий смартфон, который вскоре отправят в полноценную продажу. То есть, это уже не прототип какой-то, а коммерческий продукт, который стоит баснословных денег. Но, как оказалось, корейские инженеры уже работают над еще двумя подобными устройствами. Они уверены, что гибкие смартфоны станут прорывом на рынке технологий и будут пользоваться спросом у потенциальных покупателей. И, что самое удивительное, с ними можно согласиться, ведь пользователи действительно заинтересовались данным продуктом. Остается лишь надеяться, что в ближайшем будущем подобные решения станут более доступными для обычных пользователей, которые не могут за смартфон отдать 2000 долларов.


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