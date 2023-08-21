Samsung готовит флагман на базе процессора Exynos 2400

Сегодня аналитики мобильного рынка уверенно заявили, что компания Samsung представит свой собственный процессор Exynos 2400, который, как утверждается, будет использоваться в моделях флагманского смартфона Galaxy S24. Инсайдеры сообщают, что устройство с новым чипом от Samsung будут продавать в Европе, тогда как в США гаджет поступит в продажу на чипе Qualcomm. И хотя Exynos 2400, вероятнее всего, не сможет конкурировать с грядущим Snapdragon 8 Gen 3 или Dimensity 9300, его релиз может помочь Samsung сэкономить на компонентах при формировании линейки флагманских смартфонов в следующем году. Новый процессор из линейки Exynos, по информации из базы данных бенчмарка AnTuTu, получил 10-ядерную архитектуру центрального процессора, который будет разделён на кластеры 1 + 2 + 3 + 4.

Это значит, что система на кристалле будет иметь одно производительное ядро Cortex-X4, работающее на частоте 3,10 ГГц, хотя ранее ходили слухи, что особая заводская настройка позволит Cortex-X4 работать на частоте 3,20 ГГц. Также будут менее производительные ядра, которые позволят в менее тяжёлых задачах расходовать меньше энергии батареи устройства. Также в состав системы на кристалле входит новая интегрированная графика Xclipse 940, которая будет основана на архитектуре AMD RDNA2. К сожалению, всего этого будет недостаточно для того, чтобы предоставить лучший опыт и наивысшую производительность, но это возможность попробовать обойти конкурентов в будущем.