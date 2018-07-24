Samsung готовит игровой смартфон

В последнее время большинство компаний-производителей смартфонов запускают свои игровые решения. Буквально недавно Razer выпустила свой вариант, потом подтянулись ASUS, Xiaomi и ZTE, но большинство пользователей с опаской смотрят на такие продукты. Зачем покупать игровой смартфон со странным дизайном, если это просто мощный флагман в другим стиле? Геймерам нужны преимущества вроде аппаратных клавиш управления или чего-то в таком духе. Разработчики из корейской компании Samsung тоже смотрят в сторону игрового продукта, но пока что не понимают как его реализовать так, чтобы привлечь внимание пользователей. И это довольно интересно, ведь в итоге инженеры компании точно создадут что-то необычное, что позволит нам забыть о других продукта. Ждем новостей по этой теме, уж очень хочется крутой смартфон с играми.