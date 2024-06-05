Samsung готовит к официальному релизу часы Galaxy Watch FE

Сегодня произошла достаточно интересная ситуация — дело в том, что в сеть утекли изображения и характеристики новых умных часов Samsung Galaxy Watch FE. Собственно, в последнее время было очень много новостей о том, что производитель выпустит именно часы с названием Watch FE, а другие инсайдеры утверждали, что гаджет получит название Galaxy Watch4 (2024), но теперь можно с уверенностью говорить о том, что устройства получит FE-индекс. Дело в том, что часы Galaxy Watch FE были сертифицированы в некоммерческой организации Bluetooth SIG именно под этим именем, так что сомневаться в нейминге больше не приходится.

С другой стороны, судя по информации специалистов, новые часы являются условным переизданием модели Galaxy Watch4, так что ожидать прорыва в плане характеристик или функций на самом деле совершенно не стоит, потому что этого не будет. Более того, компания Samsung, видимо, не особо хочет афишировать тот факт, что она просто перевыпускает свои умные часы спустя три года после релиза оригинала, что вполне понятно. Кроме того, стало известно, что часы Watch FE будут продаваться примерно за 199 долларов, то есть это будет не такое уж и доступное устройство на самом деле. Но, возможно, эти часы будут дарить при покупке новых складных смартфонов или флагманских гаджетов в будущем. В этом случае у пользователей на самом деле будет смысл в приобретении нового устройства, потому что часы за 200 долларов в качестве подарка — достаточно неплохое предложение.
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