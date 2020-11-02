Samsung готовит к релизу Galaxy S21 Ultra

Достаточно часто производители вместо того, чтобы выпускать полностью новые версии своих смартфонов, запускают в продажу те же гаджеты, но с небольшими улучшениями. Например, производитель может просто увеличить диагональ или улучшить камеры — при этом процессор, материнская плата и прочие компоненты остаются на месте. Для производителя это вполне выгодно, ведь пользователь может совершенно спокойно получить более доступный гаджет — на разработку уходит меньше средств, так что и цена обычно ниже. Именно так поступили со смартфоном Samsung Galaxy S21 Ultra, который совсем скоро поступит в продажу, если верить информации инсайдеров. Вероятно, производитель действительно хочет выпустить увеличенную версию устройства.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 Ultra
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Новости:
Обновление улучшило работу экрана Samsung Galaxy S20 FE

Samsung выпустила два обновления для смартфона Galaxy S20 FE, который появился в продаже совсем недавно. ...
Представлен смартфон OnePlus Nord N10

Как и ожидалось, сегодня компания OnePlus представила недорогой смартфон OnePlus Nord N10, который выйдет...
Флагман Xiaomi Mi 10 подешевел до $488

Недавно компания Xiaomi стала лидером индийского рынка смартфонов, а одной из причин такого успеха являют...
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Seagate выпустила гелиевый жесткий диск ...
Seagate выпустила гелиевый жесткий диск Seagate выпустила жесткий диск серии Exos объемом 18 Тб. Новый диск обеспечивает высокую производительнос...
Бюджетный смартфон LG K42 получил уникал...
Бюджетный смартфон LG K42 получил уникалКомпания LG пополнила ассортимент недорогих устройств моделью K42, которая может похвастаться необычным д...
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной...
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличеннойВ рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали обновленные ридеры с 6-дюймовым дисплеем, но обновление затро...
Опубликовано видео распаковки Realme 7...
Опубликовано видео распаковки Realme 7В сети появилось видео распаковки смартфона Realme 7, презентация которого ожидается уже 3 сентября. Роли...
be quiet! Silent Base 802 новый корпус к...
be quiet! Silent Base 802 новый корпус кКомпания be quiet! представила корпус Silent Base 802 в белом исполнении. Это преемник Silent Base 801, с...
NVIDIA GeForce RTX 3080 быстрее RTX 2080...
NVIDIA GeForce RTX 3080 быстрее RTX 2080 С анонсом NVIDIA GeForce RTX 30...
Смартфон Nokia 2 V Tella оценен в 168 до...
Смартфон Nokia 2 V Tella оценен в 168 доКомпания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia 2 V Tella, которая будет про...
Компания Rocksteady представляет новую и...
Компания Rocksteady представляет новую иКомпания Rocksteady работает над новой игрой и в скором времени объявит об этом. Фанаты киновселенной DC ...
Redmi K40 с номером M2011K2C был замечен...
Redmi K40 с номером M2011K2C был замеченПродолжая выпуск новых смартфонов, компания Xioami Redmi выпустит смартфоны серии Redmi K40 в конце 2020 ...
Смартфон LG Q92 показали на фото...
Смартфон LG Q92 показали на фотоСетевые источники поделились первыми живыми фото смартфона LG Q92, выход которого ожидается уже в конце э...
Официально Intel анонсировала процессоры...
Официально Intel анонсировала процессорыКомпания Intel наконец приоткрыла завесу над своими процессорами 11-го поколения Tiger Lake. ...
be quiet! представляет бесшумную систем...
be quiet! представляет бесшумную системbe quiet ! представляет совершенно новую линейку универсальных решений для водяного охлаждения. Pure Loo...
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor