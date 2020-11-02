Samsung готовит к релизу Galaxy S21 Ultra

Достаточно часто производители вместо того, чтобы выпускать полностью новые версии своих смартфонов, запускают в продажу те же гаджеты, но с небольшими улучшениями. Например, производитель может просто увеличить диагональ или улучшить камеры — при этом процессор, материнская плата и прочие компоненты остаются на месте. Для производителя это вполне выгодно, ведь пользователь может совершенно спокойно получить более доступный гаджет — на разработку уходит меньше средств, так что и цена обычно ниже. Именно так поступили со смартфоном Samsung Galaxy S21 Ultra, который совсем скоро поступит в продажу, если верить информации инсайдеров. Вероятно, производитель действительно хочет выпустить увеличенную версию устройства.