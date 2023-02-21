Samsung готовит к релизу Galaxy Z Flip 5

Складные смартфоны постепенно набирают популярность и всё больше пользователей отдают предпочтение в первую очередь именно этому виду мобильных устройств. Дело в удобстве и компактности — пользователь может носить в кармане весьма удобное устройство, которое при этом при желании можно раскрыть в полноценный гаджет. И Samsung активно работает над тем, чтобы улучшить положение в этом направлении. Например, появились первые инсайды о том, что у смартфона Galaxy Z Flip 5 будет более крупный внешний дисплей, который можно будет использовать не только для просмотра уведомлений, но и для просмотра различного контента. Например, можно будет листать ленту социальных сетей или набирать номер телефона для звонка по сотовой сети.

Пока что нам не совсем понятно то, как именно производитель планирует увеличить внешний дисплей, потому что для этого придётся либо переносить камеру, либо увеличивать габариты. Оба варианта для производителя крайне нежелательны, так что, вероятно, добиться увеличения дисплея до значительной диагонали компании просто не выйдет. Но мы будем следить за ситуацией, потому что Galaxy Z Flip 5, теоретически, выведет рынок складных смартфонов на достаточно высокий уровень и позволит существенно изменить положение сил на рынке. С другой стороны, многие пользователи уже носят складные смартфоны и они более чем довольны тем, что есть у Samsung на текущий момент, так что ждать кардинального апгрейда новинки, вероятно, не стоит.