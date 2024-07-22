Samsung готовит к релизу Galaxy Z Fold Slim

Грядущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold Slim, по мнению инсайдеров, будет оснащён внешним дисплеем с таким же соотношением сторон, как у экрана текущего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra — 19,5:9. И это достаточно важное нововведение, потому что современные смартфоны складного формата хотя и получают приличные внешние экраны, но они всё равно уступают классическим решениям обычных флагманов. И в Samsung планируют эту ситуацию изменить. Впрочем, хотя соотношение сторон у двух смартфонов будет идентичным, внешний экран нового Fold будет немного меньше, чем у S24 Ultra. Речь идёт про диагональ в 6,5 дюйма против 6,8 дюймов у флагмана текущего поколения.

А внутри складного смартфона будет расположен складной дисплей диагональю 8 дюймов, так что в этом плане существенных нововведений ожидать не стоит. Но, конечно, оба этих экрана будут больше, чем у текущего складного флагмана Galaxy Z Fold6, который Samsung анонсировала в начале этого месяца. На текущий момент инсайдеры говоря о том, что Samsung Galaxy Z Fold Slim появится в четвёртом квартале текущего года, то есть с октября по декабрь, но пока неясно, как именно производитель будет позиционировать устройство. Дело в том, что и обычный флагман сейчас стоит достаточно немало что снижает шансы производителя продать много устройств по всему миру. Если же новинка будет ещё дороже, то реализовать её станет гораздо труднее. Так что в определённом смысле компания готовится к очень рискованному эксперименту.