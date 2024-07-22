Samsung готовит к релизу Galaxy Z Fold Slim

А внутри складного смартфона будет расположен складной дисплей диагональю 8 дюймов, так что в этом плане существенных нововведений ожидать не стоит. Но, конечно, оба этих экрана будут больше, чем у текущего складного флагмана Galaxy Z Fold6, который Samsung анонсировала в начале этого месяца. На текущий момент инсайдеры говоря о том, что Samsung Galaxy Z Fold Slim появится в четвёртом квартале текущего года, то есть с октября по декабрь, но пока неясно, как именно производитель будет позиционировать устройство. Дело в том, что и обычный флагман сейчас стоит достаточно немало что снижает шансы производителя продать много устройств по всему миру. Если же новинка будет ещё дороже, то реализовать её станет гораздо труднее. Так что в определённом смысле компания готовится к очень рискованному эксперименту.