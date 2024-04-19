Samsung готовит к релизу мобильный процессор Exynos 2500

Компания Samsung в последние несколько лет испытывала трудности с энергоэффективностью и производительностью своих флагманских мобильных процессоров из серии Exynos, но в этом году компания сделала большой шаг вперёд в разработке передовой системы на кристалле. Более того, если верить информации различных инсайдеров, корейская компания может обогнать со своим новым процессором флагманский чип от компании Qualcomm в 2025 году. Согласно сообщению от достаточно надёжного источника, новый процессор Exynos 2500 будет заметно мощнее своего конкурента в лице Snapdragon 8 Gen 4 как с точки зрения энергоэффективности, так и в вопросе «чистой» производительности.

В этом году процессор Exynos 2400 может конкурировать с топовым процессором Snapdragon 8 Gen 3, но, судя по данным западных журналистов, компания Samsung нашла множество возможностей для улучшения своего мобильного процессора в обозримом будущем. Также стоит напомнить, что процессор Exynos 2500 будет построен на технологическом процессе в 3 нм, в то время как четвёртое поколение Snapdragon 8 останется на 4 нм, что даёт преимущество корейскому производителю. Ещё инсайдеры ранее сообщали, что Samsung готовит два варианта флагманского процессора — чип Exynos 2500-A с восьмиядерной конфигурацией для смартфонов и Exynos 2500-B с 10-ядерным кластером для планшетов. Будет интересно посмотреть на реальные возможности этой системы на кристалле, особенно в вопросах игр и приложений.