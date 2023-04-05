Samsung готовит к релизу новые Galaxy Watch 6

В этом году для Samsung наступил важный период, поскольку компания уже выпустила свои флагманские устройства, но при этом у неё в запасе осталось очень много различных гаджетов, которые тоже достойны внимания и ждут своего часа. Например, во второй половине года мы увидим складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, серию планшетных компьютеров Galaxy Tab S9, которая состоит примерно из трёх моделей разного типа, и серию умных часов Galaxy Watch 6. Samsung заслуживает похвалы за то, что вернула Wear OS на рынок и работает в этом направлении, начав сотрудничать с Google, и благодаря Samsung данные устройства на Android снова стали актуальными. Поэтому многие люди ждут с нетерпением, что предложит Samsung в области носимой электроники в обозримом будущем.

Стоит напомнить, что серия умных часов Galaxy Watch 5 была просто невероятным хитом и производитель продал достаточно много новых устройств, тем самым покорив рынок. Безусловно, конкурировать с компанией Apple производитель пока что не может по целому ряду причин, ведь у Apple 94% от рынка носимой электроники, но компания активно работает в этом направлении. Например, по словам Ice Universe, весьма известного инсайдера, умные часы Galaxy Watch 6 будут иметь больший дисплей диагональю 1,47 дюйма. Источник также утверждает, что смарт-часы будут иметь улучшенное разрешение по сравнению с Galaxy Watch 5 и лучшие пропорции в целом. Впрочем, пока что это слухи и верить им или нет — дело каждого.
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