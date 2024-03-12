Samsung готовит к релизу прямоугольные Galaxy Watch

Предположительно, корейская компания уже сейчас работает над новыми умными часами с более производительным железом, большим дисплеем и новой операционной системой, хотя на этот раз они, конечно же, будут называться уже Galaxy Watch. Многим пользователям данная идея очень даже понравилась, потому что для них это возможность получить необычный гаджет, который отличается от конкурентов по целому ряду параметров. Например, на таком дисплее удобнее работать с приложениями, гораздо проще заниматься просмотром уведомлений и всем в таком духе. С другой стороны, поклонникам оригинальных часов с круглым циферблатом такая новинка не подойдёт, так что производитель, вероятно, выпустит для них отдельную версию с круглым экраном. Это было бы вполне логично на самом деле, особенно с учётом реалий рынка.