Samsung готовит к релизу прямоугольные Galaxy Watch

В далёком 2013 году компания Samsung официально выпустила свои новые умные часы под названием Galaxy Gear — это были первые умные часы компании прямоугольным экраном. За ними последовали Gear 2 и Gear Live в том же форм-факторе, но с тех пор компания полностью перешла на круглые смарт-часы, потому что прямоугольный дисплей тогда особой популярности не получил — да и технологии тогда не позволяли реализовать преимущество большого экрана. Но если верить информации инсайдеров, в ближайшем будущем появится возможность вновь заполучить умные часы компании Samsung с прямоугольным дисплеем — вскоре такая опция появится вместе с релизом нового поколения гаджета.

Предположительно, корейская компания уже сейчас работает над новыми умными часами с более производительным железом, большим дисплеем и новой операционной системой, хотя на этот раз они, конечно же, будут называться уже Galaxy Watch. Многим пользователям данная идея очень даже понравилась, потому что для них это возможность получить необычный гаджет, который отличается от конкурентов по целому ряду параметров. Например, на таком дисплее удобнее работать с приложениями, гораздо проще заниматься просмотром уведомлений и всем в таком духе. С другой стороны, поклонникам оригинальных часов с круглым циферблатом такая новинка не подойдёт, так что производитель, вероятно, выпустит для них отдельную версию с круглым экраном. Это было бы вполне логично на самом деле, особенно с учётом реалий рынка.